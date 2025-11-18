HyperStrategy מחיר היום

מחיר HyperStrategy (HSTR) בזמן אמת היום הוא $ 0.061784, עם שינוי של 1.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HSTR ל USD הוא $ 0.061784 לכל HSTR.

HyperStrategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 61,784, עם היצע במחזור של 1.00M HSTR. ב‑24 השעות האחרונות, HSTR סחר בין $ 0.059615 (נמוך) ל $ 0.062498 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.48, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.059615.

ביצועים לטווח קצר, HSTR נע ב -1.05% בשעה האחרונה ו -16.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HyperStrategy (HSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 61.78K$ 61.78K $ 61.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 61.78K$ 61.78K $ 61.78K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HyperStrategy הוא $ 61.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HSTR הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.78K.