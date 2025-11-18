Hyperion Staked Aptos מחיר היום

מחיר Hyperion Staked Aptos (STAPT) בזמן אמת היום הוא $ 3.32, עם שינוי של 2.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STAPT ל USD הוא $ 3.32 לכל STAPT.

Hyperion Staked Aptos כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,305,220, עם היצע במחזור של 211.50K STAPT. ב‑24 השעות האחרונות, STAPT סחר בין $ 3.15 (נמוך) ל $ 3.42 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 6.5, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 2.79.

ביצועים לטווח קצר, STAPT נע ב +0.30% בשעה האחרונה ו -9.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hyperion Staked Aptos (STAPT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 83.27M$ 83.27M $ 83.27M אספקת מחזור 211.50K 211.50K 211.50K אספקה כוללת 12,294,505.72109013 12,294,505.72109013 12,294,505.72109013

שווי השוק הנוכחי של Hyperion Staked Aptos הוא $ 1.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STAPT הוא 211.50K, עם היצע כולל של 12294505.72109013. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.27M.