Hyperbeat LST Vault מחיר היום

מחיר Hyperbeat LST Vault (LSTHYPE) בזמן אמת היום הוא $ 76.99, עם שינוי של 4.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LSTHYPE ל USD הוא $ 76.99 לכל LSTHYPE.

Hyperbeat LST Vault כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,806,312, עם היצע במחזור של 76.69K LSTHYPE. ב‑24 השעות האחרונות, LSTHYPE סחר בין $ 72.05 (נמוך) ל $ 78.05 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 79.07, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 21.28.

ביצועים לטווח קצר, LSTHYPE נע ב +2.04% בשעה האחרונה ו +36.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.55K.

Hyperbeat LST Vault (LSTHYPE) מידע שוק

שווי שוק $ 5.81M$ 5.81M $ 5.81M נפח (24 שעות) $ 2.55K$ 2.55K $ 2.55K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.81M$ 5.81M $ 5.81M אספקת מחזור 76.69K 76.69K 76.69K אספקה כוללת 76,690.07644654832 76,690.07644654832 76,690.07644654832

שווי השוק הנוכחי של Hyperbeat LST Vault הוא $ 5.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.55K. ההיצע במחזור של LSTHYPE הוא 76.69K, עם היצע כולל של 76690.07644654832. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.81M.