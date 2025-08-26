Hyper Utility (HYPU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00003469 $ 0.00003469 $ 0.00003469 24 שעות נמוך $ 0.00003805 $ 0.00003805 $ 0.00003805 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00003469$ 0.00003469 $ 0.00003469 גבוה 24 שעות $ 0.00003805$ 0.00003805 $ 0.00003805 שיא כל הזמנים $ 0.00668311$ 0.00668311 $ 0.00668311 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000254$ 0.0000254 $ 0.0000254 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.11% שינוי מחיר (1D) -7.89% שינוי מחיר (7D) +10.10% שינוי מחיר (7D) +10.10%

Hyper Utility (HYPU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003505. במהלך 24 השעות האחרונות, HYPU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003469 לבין שיא של $ 0.00003805, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HYPUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00668311, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000254.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HYPU השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, -7.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hyper Utility (HYPU) מידע שוק

שווי שוק $ 29.08K$ 29.08K $ 29.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.46K$ 32.46K $ 32.46K אספקת מחזור 832.21M 832.21M 832.21M אספקה כוללת 929,112,913.671147 929,112,913.671147 929,112,913.671147

שווי השוק הנוכחי של Hyper Utility הוא $ 29.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HYPU הוא 832.21M, עם היצע כולל של 929112913.671147. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.46K.