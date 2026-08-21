HYDT מחיר היום

מחיר HYDT (HYDT) בזמן אמת היום הוא $ 0.929155, עם שינוי של 0.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HYDT ל USD הוא $ 0.929155 לכל HYDT.

HYDT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 83,003, עם היצע במחזור של 89.34K HYDT. ב‑24 השעות האחרונות, HYDT סחר בין $ 0.922766 (נמוך) ל $ 0.938591 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.11, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.116147.

ביצועים לטווח קצר, HYDT נע ב -0.29% בשעה האחרונה ו +1.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 629.14.

HYDT (HYDT) מידע שוק

שווי שוק $ 83.00K$ 83.00K $ 83.00K נפח (24 שעות) $ 629.14$ 629.14 $ 629.14 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 83.00K$ 83.00K $ 83.00K אספקת מחזור 89.34K 89.34K 89.34K אספקה כוללת 89,340.14828071916 89,340.14828071916 89,340.14828071916

שווי השוק הנוכחי של HYDT הוא $ 83.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 629.14. ההיצע במחזור של HYDT הוא 89.34K, עם היצע כולל של 89340.14828071916. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.00K.