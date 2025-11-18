Hydrex מחיר היום

מחיר Hydrex (HYDX) בזמן אמת היום הוא $ 0.26705, עם שינוי של 8.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HYDX ל USD הוא $ 0.26705 לכל HYDX.

Hydrex כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,512,426, עם היצע במחזור של 24.39M HYDX. ב‑24 השעות האחרונות, HYDX סחר בין $ 0.266082 (נמוך) ל $ 0.294611 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.2, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.127003.

ביצועים לטווח קצר, HYDX נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו -33.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hydrex (HYDX) מידע שוק

שווי שוק $ 6.51M$ 6.51M $ 6.51M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.57M$ 11.57M $ 11.57M אספקת מחזור 24.39M 24.39M 24.39M אספקה כוללת 43,338,131.33261006 43,338,131.33261006 43,338,131.33261006

שווי השוק הנוכחי של Hydrex הוא $ 6.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HYDX הוא 24.39M, עם היצע כולל של 43338131.33261006. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.57M.