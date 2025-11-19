Hydrex (HYDX) תחזית מחיר (USD)

קבל Hydrex תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה HYDX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Hydrex % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Hydrex תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Hydrex (HYDX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Hydrex ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.253683 בשנת 2025. Hydrex (HYDX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Hydrex ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.266367 בשנת 2026. Hydrex (HYDX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של HYDX הוא $ 0.279685 עם 10.25% שיעור צמיחה. Hydrex (HYDX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של HYDX הוא $ 0.293669 עם 15.76% שיעור צמיחה. Hydrex (HYDX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של HYDX הוא $ 0.308353 עם 21.55% שיעור צמיחה. Hydrex (HYDX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של HYDX הוא $ 0.323770 עם 27.63% שיעור צמיחה. Hydrex (HYDX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Hydrex עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.527388. Hydrex (HYDX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Hydrex עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.859060. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.253683 0.00%

2026 $ 0.266367 5.00%

2027 $ 0.279685 10.25%

2028 $ 0.293669 15.76%

2029 $ 0.308353 21.55%

2030 $ 0.323770 27.63%

2031 $ 0.339959 34.01%

2032 $ 0.356957 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.374805 47.75%

2034 $ 0.393545 55.13%

2035 $ 0.413222 62.89%

2036 $ 0.433884 71.03%

2037 $ 0.455578 79.59%

2038 $ 0.478357 88.56%

2039 $ 0.502274 97.99%

2040 $ 0.527388 107.89% הצג עוד לטווח קצר Hydrex תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.253683 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.253717 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.253926 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.254725 0.41% Hydrex (HYDX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורHYDXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.253683 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Hydrex (HYDX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורHYDX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.253717 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Hydrex (HYDX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורHYDX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.253926 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Hydrex (HYDX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורHYDX הוא $0.254725 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Hydrex מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 6.42M$ 6.42M $ 6.42M אספקת מחזור 24.42M 24.42M 24.42M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר HYDX העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, HYDX יש כמות במעגל של 24.42M ושווי שוק כולל של $ 6.42M. צפה HYDX במחיר חי

Hydrex מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בHydrexדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלHydrex הוא 0.253683USD. היצע במחזור של Hydrex(HYDX) הוא 24.42M HYDX , מה שמעניק לו שווי שוק של $6,424,549 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -9.18% $ -0.025667 $ 0.279351 $ 0.254135

7 ימים -35.80% $ -0.090839 $ 0.502141 $ 0.253683

30 ימים -49.08% $ -0.124508 $ 0.502141 $ 0.253683 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Hydrex הראה תנועת מחירים של $-0.025667 , המשקפת -9.18% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Hydrex נסחר בשיא של $0.502141 ושפל של $0.253683 . נרשם שינוי במחיר של -35.80% . מגמה אחרונה זו מציגה אתHYDX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Hydrex חווה -49.08% שינוי, המשקף בערך $-0.124508 לערכו. זה מצביע על כך ש HYDX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Hydrex (HYDX) מודול חיזוי מחיר עובד? Hydrex מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של HYDXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךHydrex לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של HYDX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Hydrex. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלHYDX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלHYDX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Hydrex.

מדוע HYDX חיזוי מחירים חשוב?

HYDX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם HYDX כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, HYDX ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של HYDX בחודש הבא? על פי Hydrex (HYDX) כלי תחזית המחירים, המחיר HYDX הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 HYDX בשנת 2026? המחיר של 1 Hydrex (HYDX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, HYDX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של HYDX בשנת 2027? Hydrex (HYDX) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 HYDX עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של HYDX בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Hydrex (HYDX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של HYDX בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Hydrex (HYDX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 HYDX בשנת 2030? המחיר של 1 Hydrex (HYDX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, HYDX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי HYDX תחזית המחיר בשנת 2040? Hydrex (HYDX) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 HYDX עד שנת 2040.