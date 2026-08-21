HyBridge מחיר היום

מחיר HyBridge (BRIDGE) בזמן אמת היום הוא $ 0.02907512, עם שינוי של 91.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BRIDGE ל USD הוא $ 0.02907512 לכל BRIDGE.

HyBridge כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,814,860, עם היצע במחזור של 200.00M BRIDGE. ב‑24 השעות האחרונות, BRIDGE סחר בין $ 0.01520722 (נמוך) ל $ 0.02934208 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.106991, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BRIDGE נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +4.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 640.85.

HyBridge (BRIDGE) מידע שוק

שווי שוק $ 5.81M$ 5.81M $ 5.81M נפח (24 שעות) $ 640.85$ 640.85 $ 640.85 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.81M$ 5.81M $ 5.81M אספקת מחזור 200.00M 200.00M 200.00M אספקה כוללת 199,999,881.4610339 199,999,881.4610339 199,999,881.4610339

שווי השוק הנוכחי של HyBridge הוא $ 5.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 640.85. ההיצע במחזור של BRIDGE הוא 200.00M, עם היצע כולל של 199999881.4610339. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.81M.