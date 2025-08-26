Hummingbot (HBOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.00123754
גבוה 24 שעות $ 0.00128805
שיא כל הזמנים $ 0.32656
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) -0.43%
שינוי מחיר (1D) -2.74%
שינוי מחיר (7D) -7.92%

Hummingbot (HBOT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00125184. במהלך 24 השעות האחרונות, HBOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00123754 לבין שיא של $ 0.00128805, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HBOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.32656, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HBOT השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -2.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hummingbot (HBOT) מידע שוק

שווי שוק $ 692.60K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.25M
אספקת מחזור 553.27M
אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hummingbot הוא $ 692.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HBOT הוא 553.27M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.25M.