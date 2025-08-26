עוד על HBOT

Hummingbot סֵמֶל

Hummingbot מחיר (HBOT)

לא רשום

1 HBOT ל USDמחיר חי:

-2.70%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Hummingbot (HBOT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:46:23 (UTC+8)

Hummingbot (HBOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.43%

-2.74%

-7.92%

-7.92%

Hummingbot (HBOT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00125184. במהלך 24 השעות האחרונות, HBOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00123754 לבין שיא של $ 0.00128805, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HBOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.32656, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HBOT השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -2.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hummingbot (HBOT) מידע שוק

$ 692.60K
--
שווי השוק הנוכחי של Hummingbot הוא $ 692.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HBOT הוא 553.27M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.25M.

Hummingbot (HBOT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hummingbotל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHummingbot ל USDהיה . $ -0.0000747846.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHummingbot ל USDהיה $ +0.0000080751.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hummingbotל USDהיה $ -0.000365303397951001.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.74%
30 ימים$ -0.0000747846-5.97%
60 ימים$ +0.0000080751+0.65%
90 ימים$ -0.000365303397951001-22.58%

מה זהHummingbot (HBOT)

The Hummingbot Governance Token (HBOT) is a standard ERC-20 Ethereum token that lets holders to decide how the Hummingbot codebase changes and to govern the Hummingbot Foundation. Hummingbot Foundation is a not-for-profit foundation that facilitates decentralized maintenance and governance of the Hummingbot codebase, powered by HBOT token holders. Hummingbot is the leading open source crypto trading bot, used by thousands of individual and professional traders and developers. Its modular architecture lets users build and maintain connectors, strategies, and other components independently, and many users have modified and customized the Hummingbot software for their own use. The Hummingbot codebase is free and publicly available at https://github.com/hummingbot/hummingbot under the Apache 2.0 open source license.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Hummingbot (HBOT) משאב

האתר הרשמי

Hummingbotתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hummingbot (HBOT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hummingbot (HBOT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hummingbot.

בדוק את Hummingbot תחזית המחיר עכשיו‏!

HBOT למטבעות מקומיים

Hummingbot (HBOT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hummingbot (HBOT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HBOT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hummingbot (HBOT)

כמה שווה Hummingbot (HBOT) היום?
החי HBOTהמחיר ב USD הוא 0.00125184 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HBOT ל USD?
המחיר הנוכחי של HBOT ל USD הוא $ 0.00125184. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hummingbot?
שווי השוק של HBOT הוא $ 692.60K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HBOT?
ההיצע במחזור של HBOT הוא 553.27M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HBOT?
‏‏HBOT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.32656 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HBOT?
HBOT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HBOT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HBOT הוא -- USD.
האם HBOT יעלה השנה?
HBOT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HBOT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:46:23 (UTC+8)

Hummingbot (HBOT) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.