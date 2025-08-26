humanDAO (HDAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00129945 $ 0.00129945 $ 0.00129945 24 שעות נמוך $ 0.00137399 $ 0.00137399 $ 0.00137399 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00129945$ 0.00129945 $ 0.00129945 גבוה 24 שעות $ 0.00137399$ 0.00137399 $ 0.00137399 שיא כל הזמנים $ 0.166826$ 0.166826 $ 0.166826 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00129945$ 0.00129945 $ 0.00129945 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05% שינוי מחיר (1D) -0.60% שינוי מחיר (7D) -2.06% שינוי מחיר (7D) -2.06%

humanDAO (HDAO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00134291. במהלך 24 השעות האחרונות, HDAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00129945 לבין שיא של $ 0.00137399, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HDAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.166826, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00129945.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HDAO השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -0.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

humanDAO (HDAO) מידע שוק

שווי שוק $ 90.91K$ 90.91K $ 90.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M אספקת מחזור 67.74M 67.74M 67.74M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של humanDAO הוא $ 90.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HDAO הוא 67.74M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.34M.