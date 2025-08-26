HULVIN (HULVIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01409259$ 0.01409259 $ 0.01409259 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -4.01% שינוי מחיר (7D) +4.85% שינוי מחיר (7D) +4.85%

HULVIN (HULVIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HULVIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HULVINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01409259, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HULVIN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HULVIN (HULVIN) מידע שוק

שווי שוק $ 89.79K$ 89.79K $ 89.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 89.79K$ 89.79K $ 89.79K אספקת מחזור 2.10B 2.10B 2.10B אספקה כוללת 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HULVIN הוא $ 89.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HULVIN הוא 2.10B, עם היצע כולל של 2100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 89.79K.