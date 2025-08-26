עוד על HCAT

Hover Cat סֵמֶל

Hover Cat מחיר (HCAT)

1 HCAT ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
Hover Cat (HCAT) טבלת מחירים חיה
Hover Cat (HCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00400582
$ 0.00400582$ 0.00400582

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Hover Cat (HCAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00400582, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HCAT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hover Cat (HCAT) מידע שוק

$ 10.68K
$ 10.68K$ 10.68K

--
----

$ 10.68K
$ 10.68K$ 10.68K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hover Cat הוא $ 10.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HCAT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.68K.

Hover Cat (HCAT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hover Catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHover Cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHover Cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hover Catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+3.73%
60 ימים$ 0+58.36%
90 ימים$ 0--

מה זהHover Cat (HCAT)

Hovercat is an AI Agent. It is inspired by the famous Hovercat meme. The agent will analyzes social signals on twitter. 1% of the token will be donated to cat shelters in the USA. The agent will crawl the internet and twitter to determine which shelter is best. Furthermore, it aims to build a strong community around the ethos of Hover Cat: An underdog who excels in life - against all odds and does so effortlessly.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Hover Cat (HCAT) משאב

האתר הרשמי

Hover Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hover Cat (HCAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hover Cat (HCAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hover Cat.

בדוק את Hover Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

HCAT למטבעות מקומיים

Hover Cat (HCAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hover Cat (HCAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HCAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hover Cat (HCAT)

כמה שווה Hover Cat (HCAT) היום?
החי HCATהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HCAT ל USD?
המחיר הנוכחי של HCAT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hover Cat?
שווי השוק של HCAT הוא $ 10.68K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HCAT?
ההיצע במחזור של HCAT הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HCAT?
‏‏HCAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00400582 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HCAT?
HCAT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HCAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HCAT הוא -- USD.
האם HCAT יעלה השנה?
HCAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HCAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.