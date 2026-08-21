House Party Protocol מחיר היום

מחיר House Party Protocol (HPP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00485782, עם שינוי של 0.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HPP ל USD הוא $ 0.00485782 לכל HPP.

House Party Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,360,610, עם היצע במחזור של 691.79M HPP. ב‑24 השעות האחרונות, HPP סחר בין $ 0.00476478 (נמוך) ל $ 0.00491284 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.057578, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00471779.

ביצועים לטווח קצר, HPP נע ב -0.81% בשעה האחרונה ו -8.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.39M.

House Party Protocol (HPP) מידע שוק

שווי שוק $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M נפח (24 שעות) $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.26M$ 8.26M $ 8.26M אספקת מחזור 691.79M 691.79M 691.79M אספקה כוללת 1,700,000,000.0 1,700,000,000.0 1,700,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של House Party Protocol הוא $ 3.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.39M. ההיצע במחזור של HPP הוא 691.79M, עם היצע כולל של 1700000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.26M.