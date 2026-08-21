Horse מחיר היום

מחיר Horse (HOR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 24.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOR ל USD הוא $ 0 לכל HOR.

Horse כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 59,980, עם היצע במחזור של 500.00M HOR. ב‑24 השעות האחרונות, HOR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HOR נע ב +1.76% בשעה האחרונה ו +66.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.74K.

Horse (HOR) מידע שוק

שווי שוק $ 59.98K$ 59.98K $ 59.98K נפח (24 שעות) $ 2.74K$ 2.74K $ 2.74K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 59.98K$ 59.98K $ 59.98K אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M אספקה כוללת 499,995,500.241707 499,995,500.241707 499,995,500.241707

שווי השוק הנוכחי של Horse הוא $ 59.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.74K. ההיצע במחזור של HOR הוא 500.00M, עם היצע כולל של 499995500.241707. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.98K.