מחיר HITDEX (HIT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00006454, עם שינוי של 2.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HIT ל USD הוא $ 0.00006454 לכל HIT.

HITDEX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,544, עם היצע במחזור של 395.81M HIT. ב‑24 השעות האחרונות, HIT סחר בין $ 0.00005923 (נמוך) ל $ 0.00006685 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00189769, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00004636.

ביצועים לטווח קצר, HIT נע ב +0.34% בשעה האחרונה ו -48.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HITDEX (HIT) מידע שוק

שווי שוק $ 25.54K$ 25.54K $ 25.54K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 64.27K$ 64.27K $ 64.27K אספקת מחזור 395.81M 395.81M 395.81M אספקה כוללת 995,806,130.4830385 995,806,130.4830385 995,806,130.4830385

