hi Dollar מחיר היום

מחיר hi Dollar (HI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HI ל USD הוא $ 0 לכל HI.

hi Dollar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,488,658, עם היצע במחזור של 65.86B HI. ב‑24 השעות האחרונות, HI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.57, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HI נע ב -0.11% בשעה האחרונה ו -6.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

hi Dollar (HI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M אספקת מחזור 65.86B 65.86B 65.86B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של hi Dollar הוא $ 1.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HI הוא 65.86B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.26M.