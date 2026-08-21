HEXAR AI מחיר היום

מחיר HEXAR AI (HEXAR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HEXAR ל USD הוא $ 0 לכל HEXAR.

HEXAR AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 60,719, עם היצע במחזור של 523.12M HEXAR. ב‑24 השעות האחרונות, HEXAR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00187126, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HEXAR נע ב -1.60% בשעה האחרונה ו +10.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 15.14.

HEXAR AI (HEXAR) מידע שוק

שווי שוק $ 60.72K$ 60.72K $ 60.72K נפח (24 שעות) $ 15.14$ 15.14 $ 15.14 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 116.07K$ 116.07K $ 116.07K אספקת מחזור 523.12M 523.12M 523.12M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HEXAR AI הוא $ 60.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.14. ההיצע במחזור של HEXAR הוא 523.12M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 116.07K.