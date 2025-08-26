Hestia (HESTIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.96 $ 1.96 $ 1.96 24 שעות נמוך $ 2.06 $ 2.06 $ 2.06 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.96$ 1.96 $ 1.96 גבוה 24 שעות $ 2.06$ 2.06 $ 2.06 שיא כל הזמנים $ 2.74$ 2.74 $ 2.74 המחיר הנמוך ביותר $ 0.668389$ 0.668389 $ 0.668389 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.17% שינוי מחיר (1D) -0.68% שינוי מחיר (7D) +13.94% שינוי מחיר (7D) +13.94%

Hestia (HESTIA) המחיר בזמן אמת של הוא $2. במהלך 24 השעות האחרונות, HESTIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.96 לבין שיא של $ 2.06, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HESTIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.74, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.668389.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HESTIA השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -0.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hestia (HESTIA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M אספקת מחזור 564.81K 564.81K 564.81K אספקה כוללת 564,808.9162964197 564,808.9162964197 564,808.9162964197

שווי השוק הנוכחי של Hestia הוא $ 1.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HESTIA הוא 564.81K, עם היצע כולל של 564808.9162964197. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.13M.