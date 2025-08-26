HeroesChained (HEC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00136411 $ 0.00136411 $ 0.00136411 24 שעות נמוך $ 0.00140901 $ 0.00140901 $ 0.00140901 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00136411$ 0.00136411 $ 0.00136411 גבוה 24 שעות $ 0.00140901$ 0.00140901 $ 0.00140901 שיא כל הזמנים $ 3.3$ 3.3 $ 3.3 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00120063$ 0.00120063 $ 0.00120063 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.23% שינוי מחיר (7D) -1.52% שינוי מחיר (7D) -1.52%

HeroesChained (HEC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00137727. במהלך 24 השעות האחרונות, HEC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00136411 לבין שיא של $ 0.00140901, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HECהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.3, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00120063.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HEC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HeroesChained (HEC) מידע שוק

שווי שוק $ 68.64K$ 68.64K $ 68.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 137.73K$ 137.73K $ 137.73K אספקת מחזור 49.84M 49.84M 49.84M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HeroesChained הוא $ 68.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HEC הוא 49.84M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 137.73K.