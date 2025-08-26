Herity Network (HER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00260366 $ 0.00260366 $ 0.00260366 24 שעות נמוך $ 0.00261924 $ 0.00261924 $ 0.00261924 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00260366$ 0.00260366 $ 0.00260366 גבוה 24 שעות $ 0.00261924$ 0.00261924 $ 0.00261924 שיא כל הזמנים $ 0.04759418$ 0.04759418 $ 0.04759418 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00231474$ 0.00231474 $ 0.00231474 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.49% שינוי מחיר (7D) +1.79% שינוי מחיר (7D) +1.79%

Herity Network (HER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00260366. במהלך 24 השעות האחרונות, HER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00260366 לבין שיא של $ 0.00261924, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04759418, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00231474.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Herity Network (HER) מידע שוק

שווי שוק $ 123.41K$ 123.41K $ 123.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 247.35K$ 247.35K $ 247.35K אספקת מחזור 47.40M 47.40M 47.40M אספקה כוללת 95,000,000.0 95,000,000.0 95,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Herity Network הוא $ 123.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HER הוא 47.40M, עם היצע כולל של 95000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 247.35K.