Henlo מחיר היום

מחיר Henlo (HENLO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 13.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HENLO ל USD הוא $ 0 לכל HENLO.

Henlo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,666.5, עם היצע במחזור של 50.12B HENLO. ב‑24 השעות האחרונות, HENLO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HENLO נע ב -4.86% בשעה האחרונה ו +26.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Henlo (HENLO) מידע שוק

שווי שוק $ 15.67K$ 15.67K $ 15.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.26K$ 31.26K $ 31.26K אספקת מחזור 50.12B 50.12B 50.12B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Henlo הוא $ 15.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HENLO הוא 50.12B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.26K.