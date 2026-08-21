Hemule מחיר היום

מחיר Hemule (HEMULE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HEMULE ל USD הוא $ 0 לכל HEMULE.

Hemule כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 552,120, עם היצע במחזור של 980.00M HEMULE. ב‑24 השעות האחרונות, HEMULE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.08436, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HEMULE נע ב -- בשעה האחרונה ו +24.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.49K.

Hemule (HEMULE) מידע שוק

שווי שוק $ 552.12K$ 552.12K $ 552.12K נפח (24 שעות) $ 7.49K$ 7.49K $ 7.49K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 552.12K$ 552.12K $ 552.12K אספקת מחזור 980.00M 980.00M 980.00M אספקה כוללת 979,998,587.911129 979,998,587.911129 979,998,587.911129

שווי השוק הנוכחי של Hemule הוא $ 552.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.49K. ההיצע במחזור של HEMULE הוא 980.00M, עם היצע כולל של 979998587.911129. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 552.12K.