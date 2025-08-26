עוד על HEMPY

Hempy סֵמֶל

Hempy מחיר (HEMPY)

לא רשום

1 HEMPY ל USDמחיר חי:

$0.00072641
$0.00072641$0.00072641
-14.10%1D
USD
Hempy (HEMPY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:12:25 (UTC+8)

Hempy (HEMPY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00459128
$ 0.00459128$ 0.00459128

$ 0
$ 0$ 0

+1.36%

-14.19%

+38.63%

+38.63%

Hempy (HEMPY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HEMPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HEMPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00459128, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HEMPY השתנה ב +1.36% במהלך השעה האחרונה, -14.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+38.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hempy (HEMPY) מידע שוק

$ 430.65K
$ 430.65K$ 430.65K

--
----

$ 727.53K
$ 727.53K$ 727.53K

591.93M
591.93M 591.93M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hempy הוא $ 430.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HEMPY הוא 591.93M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 727.53K.

Hempy (HEMPY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hempyל USDהיה $ -0.000120192973820208.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHempy ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHempy ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hempyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000120192973820208-14.19%
30 ימים$ 0+65.41%
60 ימים$ 0+76.56%
90 ימים$ 0--

מה זהHempy (HEMPY)

Hempy is a project focused on revitalizing hemp as a sustainable material for textiles by addressing its key limitations—softness, flexibility, and water resistance—using enzyme-based innovations. By improving how hemp is processed, Hempy aims to make it a practical and eco-friendly alternative to cotton and synthetic fabrics. The project is committed to reducing the environmental impact of industries like fashion while expanding hemp’s applications into areas like packaging, construction, and medicine.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Hempy (HEMPY) משאב

האתר הרשמי

Hempyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hempy (HEMPY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hempy (HEMPY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hempy.

בדוק את Hempy תחזית המחיר עכשיו‏!

HEMPY למטבעות מקומיים

Hempy (HEMPY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hempy (HEMPY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HEMPY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hempy (HEMPY)

כמה שווה Hempy (HEMPY) היום?
החי HEMPYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HEMPY ל USD?
המחיר הנוכחי של HEMPY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hempy?
שווי השוק של HEMPY הוא $ 430.65K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HEMPY?
ההיצע במחזור של HEMPY הוא 591.93M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HEMPY?
‏‏HEMPY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00459128 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HEMPY?
HEMPY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HEMPY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HEMPY הוא -- USD.
האם HEMPY יעלה השנה?
HEMPY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HEMPY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:12:25 (UTC+8)

