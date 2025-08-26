Hempy (HEMPY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00459128$ 0.00459128 $ 0.00459128 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.36% שינוי מחיר (1D) -14.19% שינוי מחיר (7D) +38.63% שינוי מחיר (7D) +38.63%

Hempy (HEMPY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HEMPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HEMPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00459128, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HEMPY השתנה ב +1.36% במהלך השעה האחרונה, -14.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+38.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hempy (HEMPY) מידע שוק

שווי שוק $ 430.65K$ 430.65K $ 430.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 727.53K$ 727.53K $ 727.53K אספקת מחזור 591.93M 591.93M 591.93M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hempy הוא $ 430.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HEMPY הוא 591.93M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 727.53K.