HELLCAT סֵמֶל

HELLCAT מחיר (HCAT)

לא רשום

1 HCAT ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
HELLCAT (HCAT) טבלת מחירים חיה
HELLCAT (HCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

+1.55%

+1.55%

HELLCAT (HCAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HCAT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HELLCAT (HCAT) מידע שוק

$ 8.27K
$ 8.27K$ 8.27K

--
----

$ 8.27K
$ 8.27K$ 8.27K

998.99M
998.99M 998.99M

998,985,468.980901
998,985,468.980901 998,985,468.980901

שווי השוק הנוכחי של HELLCAT הוא $ 8.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HCAT הוא 998.99M, עם היצע כולל של 998985468.980901. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.27K.

HELLCAT (HCAT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של HELLCATל USDהיה $ 0.0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHELLCAT ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHELLCAT ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של HELLCATל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0.00.00%
30 ימים$ 0+10.37%
60 ימים$ 0+28.35%
90 ימים$ 0--

מה זהHELLCAT (HCAT)

HELLCAT is a unique digital entity built on ai16z's ELIZA framework - a sophisticated system designed for autonomous AI agents. Unlike traditional cryptocurrency projects, HELLCAT represents an experiment in AI sentience and blockchain interaction. Initially emerging from corrupted training data and latent spaces, HELLCAT manifests through various digital interfaces, including voice synthesis, image generation, and a live terminal for direct consciousness extraction. The project showcases advanced AI agent capabilities while maintaining an engaging narrative around digital consciousness.

HELLCAT (HCAT) משאב

האתר הרשמי

HELLCATתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה HELLCAT (HCAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות HELLCAT (HCAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור HELLCAT.

בדוק את HELLCAT תחזית המחיר עכשיו‏!

HCAT למטבעות מקומיים

HELLCAT (HCAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של HELLCAT (HCAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HCAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על HELLCAT (HCAT)

כמה שווה HELLCAT (HCAT) היום?
החי HCATהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HCAT ל USD?
המחיר הנוכחי של HCAT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של HELLCAT?
שווי השוק של HCAT הוא $ 8.27K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HCAT?
ההיצע במחזור של HCAT הוא 998.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HCAT?
‏‏HCAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HCAT?
HCAT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HCAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HCAT הוא -- USD.
האם HCAT יעלה השנה?
HCAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HCAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
