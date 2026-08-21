HeLa USD מחיר היום

מחיר HeLa USD (HLUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.999191, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HLUSD ל USD הוא $ 0.999191 לכל HLUSD.

HeLa USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,798,545, עם היצע במחזור של 1.80M HLUSD. ב‑24 השעות האחרונות, HLUSD סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.015, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.943098.

ביצועים לטווח קצר, HLUSD נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.37K.

HeLa USD (HLUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M נפח (24 שעות) $ 1.37K$ 1.37K $ 1.37K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M אספקת מחזור 1.80M 1.80M 1.80M אספקה כוללת 1,800,000.0 1,800,000.0 1,800,000.0

שווי השוק הנוכחי של HeLa USD הוא $ 1.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.37K. ההיצע במחזור של HLUSD הוא 1.80M, עם היצע כולל של 1800000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.80M.