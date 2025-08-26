hehe (HEHE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00273509 $ 0.00273509 $ 0.00273509 24 שעות נמוך $ 0.00314112 $ 0.00314112 $ 0.00314112 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00273509$ 0.00273509 $ 0.00273509 גבוה 24 שעות $ 0.00314112$ 0.00314112 $ 0.00314112 שיא כל הזמנים $ 0.04613771$ 0.04613771 $ 0.04613771 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00185227$ 0.00185227 $ 0.00185227 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.70% שינוי מחיר (1D) -9.18% שינוי מחיר (7D) -15.43% שינוי מחיר (7D) -15.43%

hehe (HEHE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00273193. במהלך 24 השעות האחרונות, HEHE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00273509 לבין שיא של $ 0.00314112, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HEHEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04613771, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00185227.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HEHE השתנה ב -1.70% במהלך השעה האחרונה, -9.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

hehe (HEHE) מידע שוק

שווי שוק $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M אספקת מחזור 840.71M 840.71M 840.71M אספקה כוללת 840,705,209.97 840,705,209.97 840,705,209.97

שווי השוק הנוכחי של hehe הוא $ 2.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HEHE הוא 840.71M, עם היצע כולל של 840705209.97. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.30M.