Hegic מחיר היום

מחיר Hegic (HEGIC) בזמן אמת היום הוא $ 0.01631286, עם שינוי של 1.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HEGIC ל USD הוא $ 0.01631286 לכל HEGIC.

Hegic כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,613,680, עם היצע במחזור של 1.08B HEGIC. ב‑24 השעות האחרונות, HEGIC סחר בין $ 0.01614591 (נמוך) ל $ 0.01700921 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.642093, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0048443.

ביצועים לטווח קצר, HEGIC נע ב +0.05% בשעה האחרונה ו +15.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 339.33K.

Hegic (HEGIC) מידע שוק

שווי שוק $ 17.61M$ 17.61M $ 17.61M נפח (24 שעות) $ 339.33K$ 339.33K $ 339.33K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.61M$ 17.61M $ 17.61M אספקת מחזור 1.08B 1.08B 1.08B אספקה כוללת 1,077,684,725.0 1,077,684,725.0 1,077,684,725.0

שווי השוק הנוכחי של Hegic הוא $ 17.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 339.33K. ההיצע במחזור של HEGIC הוא 1.08B, עם היצע כולל של 1077684725.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.61M.