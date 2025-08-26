HEFE (HEFE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00107303 $ 0.00107303 $ 0.00107303 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00107303$ 0.00107303 $ 0.00107303 שיא כל הזמנים $ 0.00367726$ 0.00367726 $ 0.00367726 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.94% שינוי מחיר (1D) -9.77% שינוי מחיר (7D) -1.56% שינוי מחיר (7D) -1.56%

HEFE (HEFE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HEFE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00107303, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HEFEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00367726, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HEFE השתנה ב +0.94% במהלך השעה האחרונה, -9.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HEFE (HEFE) מידע שוק

שווי שוק $ 617.03K$ 617.03K $ 617.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 617.03K$ 617.03K $ 617.03K אספקת מחזור 639.78M 639.78M 639.78M אספקה כוללת 639,775,992.2551705 639,775,992.2551705 639,775,992.2551705

שווי השוק הנוכחי של HEFE הוא $ 617.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HEFE הוא 639.78M, עם היצע כולל של 639775992.2551705. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 617.03K.