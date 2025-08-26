עוד על HEFE

HEFE סֵמֶל

HEFE מחיר (HEFE)

לא רשום

1 HEFE ל USDמחיר חי:

$0.00096589
$0.00096589$0.00096589
-9.70%1D
USD
HEFE (HEFE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:12:18 (UTC+8)

HEFE (HEFE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0.00107303
$ 0.00107303$ 0.00107303
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107303
$ 0.00107303$ 0.00107303

$ 0.00367726
$ 0.00367726$ 0.00367726

$ 0
$ 0$ 0

+0.94%

-9.77%

-1.56%

-1.56%

HEFE (HEFE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HEFE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00107303, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HEFEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00367726, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HEFE השתנה ב +0.94% במהלך השעה האחרונה, -9.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HEFE (HEFE) מידע שוק

$ 617.03K
$ 617.03K$ 617.03K

--
----

$ 617.03K
$ 617.03K$ 617.03K

639.78M
639.78M 639.78M

639,775,992.2551705
639,775,992.2551705 639,775,992.2551705

שווי השוק הנוכחי של HEFE הוא $ 617.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HEFE הוא 639.78M, עם היצע כולל של 639775992.2551705. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 617.03K.

HEFE (HEFE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של HEFEל USDהיה $ -0.000104659538536541.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHEFE ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHEFE ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של HEFEל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000104659538536541-9.77%
30 ימים$ 0-18.31%
60 ימים$ 0+119.06%
90 ימים$ 0--

מה זהHEFE (HEFE)

$HEFE is a community-driven, tokenized brand on the Avalanche blockchain that blends the viral appeal of memecoins with real-world utility, financial innovation, and long-term vision. Represented by the iconic walrus, $HEFE goes beyond memes—focusing on sustainability, ecosystem integration, DeFi incentives, and creating lasting value for holders. It’s not just a token—it’s a movement with purpose, culture, and a rapidly growing community committed to reshaping what memecoins can truly represent in Web3.

HEFE (HEFE) משאב

האתר הרשמי

HEFEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה HEFE (HEFE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות HEFE (HEFE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור HEFE.

בדוק את HEFE תחזית המחיר עכשיו‏!

HEFE למטבעות מקומיים

HEFE (HEFE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של HEFE (HEFE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HEFE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על HEFE (HEFE)

כמה שווה HEFE (HEFE) היום?
החי HEFEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HEFE ל USD?
המחיר הנוכחי של HEFE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של HEFE?
שווי השוק של HEFE הוא $ 617.03K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HEFE?
ההיצע במחזור של HEFE הוא 639.78M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HEFE?
‏‏HEFE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00367726 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HEFE?
HEFE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HEFE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HEFE הוא -- USD.
האם HEFE יעלה השנה?
HEFE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HEFE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:12:18 (UTC+8)

