HDOKI (OKI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0182903, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OKI השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -0.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של HDOKI הוא $ 1.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OKI הוא 1.08B, עם היצע כולל של 3999899320.93. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.93M.
במהלך היום, השינוי במחיר של HDOKIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHDOKI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHDOKI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של HDOKIל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-0.26%
|30 ימים
|$ 0
|-0.23%
|60 ימים
|$ 0
|-7.62%
|90 ימים
|$ 0
|--
We take great pleasure in introducing you to the exceptional world of HDOKI - an innovative entertainment ecosystem imagined and created by OKI NEXT TECH. The ecosystem offers crypto-backed rewards, cultivating an environment where competition, rewards, staking, and trading of NFTs & OKI Tokens converge seamlessly within a diverse multiproduct/multi-partner universe. At the core of HDOKI's vision lies an unwavering commitment to provide cutting-edge games and applications, all unified under a singular ecosystem. Our approach is fortified by the principles of large-scale portability, primarily utilizing Progressive Web Apps (PWAs), accompanied by swift and secure transactions enabled by Solana, the pioneering crypto computing platform. HDOKI proudly stands as a 3E project, embodying Equitable-Earning-Entertainment. Our platform seamlessly integrates Use-to-Earn mechanics, granting users the ability to earn, stake, and amass OKI Tokens - a utility token built upon the robust Solana blockchain architecture. Serving as the catalyst for the Use-Play-And-Earn economy, HDOKI's ecosystem encompasses an array of captivating Apps, Games, Connected Board Games, Boosting Memberships, and a dynamic NFT marketplace. All of these facets are meticulously managed through the proprietary HDOKI Console, a subscriber-based web interface meticulously tailored to fulfill the aspirations of our dynamic community and support a buyback economic strategy. This console ensures accessibility without compromise, merging user-friendly simplicity with unparalleled functionality.
