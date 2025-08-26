Hatch (HATCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01028372 $ 0.01028372 $ 0.01028372 24 שעות נמוך $ 0.01168285 $ 0.01168285 $ 0.01168285 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01028372$ 0.01028372 $ 0.01028372 גבוה 24 שעות $ 0.01168285$ 0.01168285 $ 0.01168285 שיא כל הזמנים $ 0.13185$ 0.13185 $ 0.13185 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01028372$ 0.01028372 $ 0.01028372 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.93% שינוי מחיר (1D) +4.50% שינוי מחיר (7D) -5.47% שינוי מחיר (7D) -5.47%

Hatch (HATCH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01151159. במהלך 24 השעות האחרונות, HATCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01028372 לבין שיא של $ 0.01168285, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HATCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.13185, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01028372.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HATCH השתנה ב +0.93% במהלך השעה האחרונה, +4.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hatch (HATCH) מידע שוק

שווי שוק $ 11.51M$ 11.51M $ 11.51M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.51M$ 11.51M $ 11.51M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hatch הוא $ 11.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HATCH הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.51M.