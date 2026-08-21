Haram מחיר היום

מחיר Haram ($HARAM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $HARAM ל USD הוא $ 0 לכל $HARAM.

Haram כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,074, עם היצע במחזור של 786.00T $HARAM. ב‑24 השעות האחרונות, $HARAM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $HARAM נע ב -- בשעה האחרונה ו +18.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Haram ($HARAM) מידע שוק

שווי שוק $ 28.07K$ 28.07K $ 28.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.07K$ 28.07K $ 28.07K אספקת מחזור 786.00T 786.00T 786.00T אספקה כוללת 786,000,000,000,072.0 786,000,000,000,072.0 786,000,000,000,072.0

שווי השוק הנוכחי של Haram הוא $ 28.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $HARAM הוא 786.00T, עם היצע כולל של 786000000000072.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.07K.