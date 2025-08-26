Hara (HART) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00245994 גבוה 24 שעות $ 0.0054766 שיא כל הזמנים $ 0.03292409 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -28.98% שינוי מחיר (7D) +35.01%

Hara (HART) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00258072. במהלך 24 השעות האחרונות, HART נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00245994 לבין שיא של $ 0.0054766, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HARTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03292409, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HART השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -28.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+35.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hara (HART) מידע שוק

שווי שוק $ 3.10M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.10M אספקת מחזור 1.20B אספקה כוללת 1,200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hara הוא $ 3.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HART הוא 1.20B, עם היצע כולל של 1200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.10M.