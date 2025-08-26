Hara מחיר (HART)
Hara (HART) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00258072. במהלך 24 השעות האחרונות, HART נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00245994 לבין שיא של $ 0.0054766, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HARTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03292409, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HART השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -28.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+35.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Hara הוא $ 3.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HART הוא 1.20B, עם היצע כולל של 1200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.10M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Haraל USDהיה $ -0.00105358193063288.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHara ל USDהיה . $ +0.0013106452.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHara ל USDהיה $ +0.0021052091.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Haraל USDהיה $ +0.001229845117309683.
|הַיוֹם
|$ -0.00105358193063288
|-28.98%
|30 ימים
|$ +0.0013106452
|+50.79%
|60 ימים
|$ +0.0021052091
|+81.57%
|90 ימים
|$ +0.001229845117309683
|+91.04%
Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world’s most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country’s economic development.
