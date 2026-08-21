Happy Cat מחיר היום

מחיר Happy Cat (HAPPY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HAPPY ל USD הוא $ 0 לכל HAPPY.

Happy Cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 476,799, עם היצע במחזור של 3.33B HAPPY. ב‑24 השעות האחרונות, HAPPY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.055847, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HAPPY נע ב -0.20% בשעה האחרונה ו +11.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 63.03K.

Happy Cat (HAPPY) מידע שוק

שווי שוק $ 476.80K$ 476.80K $ 476.80K נפח (24 שעות) $ 63.03K$ 63.03K $ 63.03K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 476.80K$ 476.80K $ 476.80K אספקת מחזור 3.33B 3.33B 3.33B אספקה כוללת 3,333,333,333.0 3,333,333,333.0 3,333,333,333.0

שווי השוק הנוכחי של Happy Cat הוא $ 476.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 63.03K. ההיצע במחזור של HAPPY הוא 3.33B, עם היצע כולל של 3333333333.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 476.80K.