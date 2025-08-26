עוד על GYMNET

Gym Network סֵמֶל

Gym Network מחיר (GYMNET)

1 GYMNET ל USDמחיר חי:

$0.01057098
$0.01057098$0.01057098
-3.10%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Gym Network (GYMNET) טבלת מחירים חיה
Gym Network (GYMNET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01046022
24 שעות נמוך
$ 0.01118508
גבוה 24 שעות

$ 0.01046022
$ 0.01118508
$ 1.9
$ 0.00362167
+0.53%

-2.89%

+5.44%

+5.44%

Gym Network (GYMNET) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01059871. במהלך 24 השעות האחרונות, GYMNET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01046022 לבין שיא של $ 0.01118508, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GYMNETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.9, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00362167.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GYMNET השתנה ב +0.53% במהלך השעה האחרונה, -2.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gym Network (GYMNET) מידע שוק

$ 1.32M
--
$ 5.32M
$ 5.32M$ 5.32M

124.80M
501,425,407.0511012
שווי השוק הנוכחי של Gym Network הוא $ 1.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GYMNET הוא 124.80M, עם היצע כולל של 501425407.0511012. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.32M.

Gym Network (GYMNET) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Gym Networkל USDהיה $ -0.00031647967467963.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGym Network ל USDהיה . $ +0.0017535162.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGym Network ל USDהיה $ +0.0171051436.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Gym Networkל USDהיה $ +0.006566245897807456.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00031647967467963-2.89%
30 ימים$ +0.0017535162+16.54%
60 ימים$ +0.0171051436+161.39%
90 ימים$ +0.006566245897807456+162.83%

מה זהGym Network (GYMNET)

GYM NETWORK is a fully decentralized protocol operating on the Binance Smart Chain. It combines optimal yields with high rewards for its users and also provides an additional earnings mechanism through the built in affiliate system.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Gym Network (GYMNET) משאב

האתר הרשמי

Gym Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gym Network (GYMNET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gym Network (GYMNET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gym Network.

בדוק את Gym Network תחזית המחיר עכשיו‏!

GYMNET למטבעות מקומיים

Gym Network (GYMNET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gym Network (GYMNET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GYMNET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Gym Network (GYMNET)

כמה שווה Gym Network (GYMNET) היום?
החי GYMNETהמחיר ב USD הוא 0.01059871 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GYMNET ל USD?
המחיר הנוכחי של GYMNET ל USD הוא $ 0.01059871. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gym Network?
שווי השוק של GYMNET הוא $ 1.32M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GYMNET?
ההיצע במחזור של GYMNET הוא 124.80M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GYMNET?
‏‏GYMNET השיג מחיר שיא (ATH) של 1.9 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GYMNET?
GYMNET ‏‏רשם מחירATL של 0.00362167 USD.
מהו נפח המסחר של GYMNET?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GYMNET הוא -- USD.
האם GYMNET יעלה השנה?
GYMNET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GYMNET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.