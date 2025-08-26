Gym Network (GYMNET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01046022 גבוה 24 שעות $ 0.01118508 שיא כל הזמנים $ 1.9 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00362167 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.53% שינוי מחיר (1D) -2.89% שינוי מחיר (7D) +5.44%

Gym Network (GYMNET) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01059871. במהלך 24 השעות האחרונות, GYMNET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01046022 לבין שיא של $ 0.01118508, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GYMNETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.9, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00362167.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GYMNET השתנה ב +0.53% במהלך השעה האחרונה, -2.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gym Network (GYMNET) מידע שוק

שווי שוק $ 1.32M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.32M אספקת מחזור 124.80M אספקה כוללת 501,425,407.0511012

שווי השוק הנוכחי של Gym Network הוא $ 1.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GYMNET הוא 124.80M, עם היצע כולל של 501425407.0511012. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.32M.