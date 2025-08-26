Gud Tech (GUD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.00510255 גבוה 24 שעות $ 0.0051551 שיא כל הזמנים $ 0.02296943 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -0.44% שינוי מחיר (7D) +21.01%

Gud Tech (GUD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00511129. במהלך 24 השעות האחרונות, GUD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00510255 לבין שיא של $ 0.0051551, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GUDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02296943, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GUD השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+21.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gud Tech (GUD) מידע שוק

שווי שוק $ 4.24M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.11M אספקת מחזור 830.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gud Tech הוא $ 4.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GUD הוא 830.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.11M.