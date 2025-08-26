עוד על GUD

Gud Tech סֵמֶל

Gud Tech מחיר (GUD)

לא רשום

1 GUD ל USDמחיר חי:

$0.00511129
$0.00511129$0.00511129
-0.40%1D
USD
Gud Tech (GUD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:29:14 (UTC+8)

Gud Tech (GUD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00510255
$ 0.00510255$ 0.00510255
24 שעות נמוך
$ 0.0051551
$ 0.0051551$ 0.0051551
גבוה 24 שעות

$ 0.00510255
$ 0.00510255$ 0.00510255

$ 0.0051551
$ 0.0051551$ 0.0051551

$ 0.02296943
$ 0.02296943$ 0.02296943

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-0.44%

+21.01%

+21.01%

Gud Tech (GUD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00511129. במהלך 24 השעות האחרונות, GUD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00510255 לבין שיא של $ 0.0051551, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GUDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02296943, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GUD השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+21.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gud Tech (GUD) מידע שוק

$ 4.24M
$ 4.24M$ 4.24M

--
----

$ 5.11M
$ 5.11M$ 5.11M

830.00M
830.00M 830.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gud Tech הוא $ 4.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GUD הוא 830.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.11M.

Gud Tech (GUD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Gud Techל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGud Tech ל USDהיה . $ +0.0025280062.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGud Tech ל USDהיה $ +0.0000930009.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Gud Techל USDהיה $ -0.000070537154915651.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.44%
30 ימים$ +0.0025280062+49.46%
60 ימים$ +0.0000930009+1.82%
90 ימים$ -0.000070537154915651-1.36%

מה זהGud Tech (GUD)

Gud Tech aims to be the AI platform for automated finance on Zircuit, the world's most secure blockchain. At launch, Gud Tech delivers cutting-edge market insights and actionable trading strategies via an intelligent agent and terminal. But that’s just the beginning—future upgrades will introduce algorithmic trading vaults, advanced risk analysis tools, agents for spot and perpetuals trading, and much more, unlocking endless possibilities in AI-powered finance.

Gud Tech (GUD) משאב

האתר הרשמי

Gud Techתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gud Tech (GUD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gud Tech (GUD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gud Tech.

בדוק את Gud Tech תחזית המחיר עכשיו‏!

GUD למטבעות מקומיים

Gud Tech (GUD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gud Tech (GUD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GUD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Gud Tech (GUD)

כמה שווה Gud Tech (GUD) היום?
החי GUDהמחיר ב USD הוא 0.00511129 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GUD ל USD?
המחיר הנוכחי של GUD ל USD הוא $ 0.00511129. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gud Tech?
שווי השוק של GUD הוא $ 4.24M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GUD?
ההיצע במחזור של GUD הוא 830.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GUD?
‏‏GUD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02296943 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GUD?
GUD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GUD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GUD הוא -- USD.
האם GUD יעלה השנה?
GUD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GUD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:29:14 (UTC+8)

