Guanciale by Virtuals (GUAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01775661$ 0.01775661 $ 0.01775661 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -10.44% שינוי מחיר (7D) -16.30% שינוי מחיר (7D) -16.30%

Guanciale by Virtuals (GUAN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GUAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GUANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01775661, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GUAN השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -10.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Guanciale by Virtuals (GUAN) מידע שוק

שווי שוק $ 163.26K$ 163.26K $ 163.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 163.26K$ 163.26K $ 163.26K אספקת מחזור 989.36M 989.36M 989.36M אספקה כוללת 989,358,687.2314093 989,358,687.2314093 989,358,687.2314093

שווי השוק הנוכחי של Guanciale by Virtuals הוא $ 163.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GUAN הוא 989.36M, עם היצע כולל של 989358687.2314093. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 163.26K.