GROKCHAIN מחיר היום

מחיר GROKCHAIN (GROKCHAIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000868, עם שינוי של 3.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GROKCHAIN ל USD הוא $ 0.00000868 לכל GROKCHAIN.

GROKCHAIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,670.16, עם היצע במחזור של 999.35M GROKCHAIN. ב‑24 השעות האחרונות, GROKCHAIN סחר בין $ 0.00000821 (נמוך) ל $ 0.00000868 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00299593, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000821.

ביצועים לטווח קצר, GROKCHAIN נע ב -- בשעה האחרונה ו -17.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GROKCHAIN (GROKCHAIN) מידע שוק

שווי שוק $ 8.67K$ 8.67K $ 8.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.67K$ 8.67K $ 8.67K אספקת מחזור 999.35M 999.35M 999.35M אספקה כוללת 999,351,187.132255 999,351,187.132255 999,351,187.132255

שווי השוק הנוכחי של GROKCHAIN הוא $ 8.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GROKCHAIN הוא 999.35M, עם היצע כולל של 999351187.132255. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.67K.