Grodo AI מחיר היום

מחיר Grodo AI (GRODO) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GRODO ל USD הוא -- לכל GRODO.

Grodo AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 57,932, עם היצע במחזור של 99.39B GRODO. ב‑24 השעות האחרונות, GRODO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00000879, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GRODO נע ב +0.25% בשעה האחרונה ו -18.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Grodo AI (GRODO) מידע שוק

שווי שוק $ 57.93K$ 57.93K $ 57.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.93K$ 57.93K $ 57.93K אספקת מחזור 99.39B 99.39B 99.39B אספקה כוללת 99,388,695,076.40742 99,388,695,076.40742 99,388,695,076.40742

