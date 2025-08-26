gringo (GRINGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0023654$ 0.0023654 $ 0.0023654 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.14% שינוי מחיר (1D) -6.77% שינוי מחיר (7D) +5.41% שינוי מחיר (7D) +5.41%

gringo (GRINGO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GRINGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRINGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0023654, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRINGO השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -6.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

gringo (GRINGO) מידע שוק

שווי שוק $ 40.51K$ 40.51K $ 40.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.51K$ 40.51K $ 40.51K אספקת מחזור 945.63M 945.63M 945.63M אספקה כוללת 945,625,540.104261 945,625,540.104261 945,625,540.104261

שווי השוק הנוכחי של gringo הוא $ 40.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRINGO הוא 945.63M, עם היצע כולל של 945625540.104261. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.51K.