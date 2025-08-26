Griddy (GRIDDY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00730469 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.08% שינוי מחיר (1D) -7.78% שינוי מחיר (7D) +3.54%

Griddy (GRIDDY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GRIDDY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRIDDYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00730469, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRIDDY השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -7.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Griddy (GRIDDY) מידע שוק

שווי שוק $ 18.33K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.33K אספקת מחזור 996.37M אספקה כוללת 996,372,343.263069

שווי השוק הנוכחי של Griddy הוא $ 18.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRIDDY הוא 996.37M, עם היצע כולל של 996372343.263069. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.33K.