Greyhound מחיר היום

מחיר Greyhound (GH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GH ל USD הוא $ 0 לכל GH.

Greyhound כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 88,298, עם היצע במחזור של 999.99M GH. ב‑24 השעות האחרונות, GH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01164639, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GH נע ב -0.45% בשעה האחרונה ו +20.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Greyhound (GH) מידע שוק

שווי שוק $ 88.30K$ 88.30K $ 88.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 88.30K$ 88.30K $ 88.30K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,992,297.186454 999,992,297.186454 999,992,297.186454

שווי השוק הנוכחי של Greyhound הוא $ 88.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GH הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999992297.186454. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 88.30K.