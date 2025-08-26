עוד על $GREMLY

Gremly סֵמֶל

Gremly מחיר ($GREMLY)

לא רשום

1 $GREMLY ל USDמחיר חי:

--
----
-14.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Gremly ($GREMLY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:29:42 (UTC+8)

Gremly ($GREMLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

-14.46%

-1.53%

-1.53%

Gremly ($GREMLY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $GREMLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $GREMLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $GREMLY השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -14.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gremly ($GREMLY) מידע שוק

$ 141.04K
$ 141.04K$ 141.04K

--
----

$ 141.04K
$ 141.04K$ 141.04K

409.09T
409.09T 409.09T

409,092,266,308,167.5
409,092,266,308,167.5 409,092,266,308,167.5

שווי השוק הנוכחי של Gremly הוא $ 141.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $GREMLY הוא 409.09T, עם היצע כולל של 409092266308167.5. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 141.04K.

Gremly ($GREMLY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Gremlyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGremly ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGremly ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Gremlyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-14.46%
30 ימים$ 0-62.37%
60 ימים$ 0-24.32%
90 ימים$ 0--

מה זהGremly ($GREMLY)

GREMLY is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative PepeRetardGMElonGrokGorkAssTrumpMoon Inu coins. The Grok's, pepe's, Inu's and Trump's have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the internet. Gremly is here to make memecoins great again. With zero taxes, LP burnt and contract renounced, $gremly is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $GREMLY show you the way. Transform your memes into value with Gremly, the most memeable coin ever created.

Gremly ($GREMLY) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Gremlyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gremly ($GREMLY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gremly ($GREMLY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gremly.

בדוק את Gremly תחזית המחיר עכשיו‏!

$GREMLY למטבעות מקומיים

Gremly ($GREMLY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gremly ($GREMLY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $GREMLY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Gremly ($GREMLY)

כמה שווה Gremly ($GREMLY) היום?
החי $GREMLYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $GREMLY ל USD?
המחיר הנוכחי של $GREMLY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gremly?
שווי השוק של $GREMLY הוא $ 141.04K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $GREMLY?
ההיצע במחזור של $GREMLY הוא 409.09T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $GREMLY?
‏‏$GREMLY השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $GREMLY?
$GREMLY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $GREMLY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $GREMLY הוא -- USD.
האם $GREMLY יעלה השנה?
$GREMLY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $GREMLY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:29:42 (UTC+8)

Gremly ($GREMLY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.