Gremly ($GREMLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) -14.46% שינוי מחיר (7D) -1.53% שינוי מחיר (7D) -1.53%

Gremly ($GREMLY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $GREMLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $GREMLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $GREMLY השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -14.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gremly ($GREMLY) מידע שוק

שווי שוק $ 141.04K$ 141.04K $ 141.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 141.04K$ 141.04K $ 141.04K אספקת מחזור 409.09T 409.09T 409.09T אספקה כוללת 409,092,266,308,167.5 409,092,266,308,167.5 409,092,266,308,167.5

שווי השוק הנוכחי של Gremly הוא $ 141.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $GREMLY הוא 409.09T, עם היצע כולל של 409092266308167.5. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 141.04K.