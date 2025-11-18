Green מחיר היום

מחיר Green (GREEN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00031726, עם שינוי של 5.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GREEN ל USD הוא $ 0.00031726 לכל GREEN.

Green כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,076,873, עם היצע במחזור של 47.65B GREEN. ב‑24 השעות האחרונות, GREEN סחר בין $ 0.00029652 (נמוך) ל $ 0.00036633 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00065911, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00005588.

ביצועים לטווח קצר, GREEN נע ב +1.69% בשעה האחרונה ו -6.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Green (GREEN) מידע שוק

שווי שוק $ 15.08M$ 15.08M $ 15.08M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.08M$ 15.08M $ 15.08M אספקת מחזור 47.65B 47.65B 47.65B אספקה כוללת 47,647,147,451.11801 47,647,147,451.11801 47,647,147,451.11801

