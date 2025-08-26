Grape (GRP) מידע על מחיר (USD)

Grape (GRP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.753146. במהלך 24 השעות האחרונות, GRP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.684075 לבין שיא של $ 0.872657, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 853.84, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.109301.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRP השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +7.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Grape (GRP) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Grape הוא $ 3.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRP הוא 4.45M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.53M.