Grai (GRAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.978535 גבוה 24 שעות $ 1.024 שיא כל הזמנים $ 1.74 המחיר הנמוך ביותר $ 0.680901 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.52% שינוי מחיר (1D) -1.51% שינוי מחיר (7D) -1.44%

Grai (GRAI) המחיר בזמן אמת של הוא $1.004. במהלך 24 השעות האחרונות, GRAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.978535 לבין שיא של $ 1.024, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.74, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.680901.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRAI השתנה ב -1.52% במהלך השעה האחרונה, -1.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Grai (GRAI) מידע שוק

שווי שוק $ 247.73K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 247.73K אספקת מחזור 246.75K אספקה כוללת 246,746.8903135898

שווי השוק הנוכחי של Grai הוא $ 247.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRAI הוא 246.75K, עם היצע כולל של 246746.8903135898. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 247.73K.