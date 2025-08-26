Gradients (SN56) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 13.22 $ 13.22 $ 13.22 24 שעות נמוך $ 15.14 $ 15.14 $ 15.14 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 13.22$ 13.22 $ 13.22 גבוה 24 שעות $ 15.14$ 15.14 $ 15.14 שיא כל הזמנים $ 39.41$ 39.41 $ 39.41 המחיר הנמוך ביותר $ 13.22$ 13.22 $ 13.22 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.32% שינוי מחיר (1D) -12.40% שינוי מחיר (7D) -18.39% שינוי מחיר (7D) -18.39%

Gradients (SN56) המחיר בזמן אמת של הוא $13.22. במהלך 24 השעות האחרונות, SN56 נסחר בטווח שבין שפל של $ 13.22 לבין שיא של $ 15.14, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN56השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 39.41, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 13.22.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN56 השתנה ב -1.32% במהלך השעה האחרונה, -12.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gradients (SN56) מידע שוק

שווי שוק $ 29.88M$ 29.88M $ 29.88M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.88M$ 29.88M $ 29.88M אספקת מחזור 2.26M 2.26M 2.26M אספקה כוללת 2,260,382.144226202 2,260,382.144226202 2,260,382.144226202

שווי השוק הנוכחי של Gradients הוא $ 29.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN56 הוא 2.26M, עם היצע כולל של 2260382.144226202. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.88M.