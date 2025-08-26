GOUT (GOUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) +0.58% שינוי מחיר (7D) -23.03% שינוי מחיר (7D) -23.03%

GOUT (GOUT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GOUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOUT השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GOUT (GOUT) מידע שוק

שווי שוק $ 5.58M$ 5.58M $ 5.58M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.58M$ 5.58M $ 5.58M אספקת מחזור 152.87B 152.87B 152.87B אספקה כוללת 152,873,082,559.16556 152,873,082,559.16556 152,873,082,559.16556

שווי השוק הנוכחי של GOUT הוא $ 5.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOUT הוא 152.87B, עם היצע כולל של 152873082559.16556. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.58M.