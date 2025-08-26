GOUT מחיר (GOUT)
GOUT (GOUT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GOUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOUT השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של GOUT הוא $ 5.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOUT הוא 152.87B, עם היצע כולל של 152873082559.16556. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.58M.
במהלך היום, השינוי במחיר של GOUTל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGOUT ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGOUT ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GOUTל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+0.58%
|30 ימים
|$ 0
|-23.20%
|60 ימים
|$ 0
|-71.36%
|90 ימים
|$ 0
|--
GOUT COIN is a project on the BSC chain. It aims to create a global MEME ecosystem where fun and wealth can freely flow among users. It is more than just a meme token; it symbolizes victory over struggle and unites those who dare to dream, forming a decentralized community for winners. The project has a unique economic model with a three-pool backstop burning mechanism. Its token supply is 210 billion, with specific allocations for private sales, BNB pool, USDT pool, and burning. Users can earn BNB through yield farming on PancakeSwap by staking tokens. People can obtain GOUT by providing value to others through various means such as social interaction, work, and investment. It allows users to explore a new world where fun and wealth are intertwined.
