Gorilla מחיר היום

מחיר Gorilla (GORILLA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00138671, עם שינוי של 20.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GORILLA ל USD הוא $ 0.00138671 לכל GORILLA.

Gorilla כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,387,199, עם היצע במחזור של 1.00B GORILLA. ב‑24 השעות האחרונות, GORILLA סחר בין $ 0.00135369 (נמוך) ל $ 0.00173823 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01120028, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0011281.

ביצועים לטווח קצר, GORILLA נע ב -2.84% בשעה האחרונה ו -30.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gorilla (GORILLA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gorilla הוא $ 1.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GORILLA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.39M.