Gora מחיר היום

מחיר Gora (GORA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 12.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GORA ל USD הוא $ 0 לכל GORA.

Gora כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 35,020, עם היצע במחזור של 38.00M GORA. ב‑24 השעות האחרונות, GORA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.750305, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GORA נע ב -0.03% בשעה האחרונה ו +21.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 374.02.

Gora (GORA) מידע שוק

שווי שוק $ 35.02K$ 35.02K $ 35.02K נפח (24 שעות) $ 374.02$ 374.02 $ 374.02 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 92.16K$ 92.16K $ 92.16K אספקת מחזור 38.00M 38.00M 38.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gora הוא $ 35.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 374.02. ההיצע במחזור של GORA הוא 38.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 92.16K.