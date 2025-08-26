עוד על BOY

העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:32:42 (UTC+8)

Good Boy (BOY) מידע על מחיר (USD)

Good Boy (BOY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01083526, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOY השתנה ב +0.38% במהלך השעה האחרונה, -7.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.14% ב-7 הימים האחרונים.

שווי השוק הנוכחי של Good Boy הוא $ 34.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOY הוא 845.87M, עם היצע כולל של 845872846.563708. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.06K.

מה זהGood Boy (BOY)

Good Boy is a dog-based meme token on the Solana blockchain. The central pillar of Good Boy token allows for all people regardless of age and background to come together as dog lovers and be able to express themselves through the token, as a meme. The meme token and/or meme coin aspect of Good Boy inspires freedom, fun, and enthusiastic people to join the project. The Good Boy token is a memeable and wearable token where people can design and dress their favorite dog up to their desire, while allowing them to be apart of the Good Boy community. The Good Boy token puts significant emphasis on community building and looks to grow and center the token around community growth.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Good Boy (BOY)

כמה שווה Good Boy (BOY) היום?
החי BOYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BOY ל USD?
המחיר הנוכחי של BOY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Good Boy?
שווי השוק של BOY הוא $ 34.06K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BOY?
ההיצע במחזור של BOY הוא 845.87M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOY?
‏‏BOY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01083526 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOY?
BOY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BOY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOY הוא -- USD.
האם BOY יעלה השנה?
BOY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:32:42 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.